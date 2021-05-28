Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей российского лидера. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, «сначала президенты двух стран побеседуют, а затем их общение продолжится за рабочим обедом». Также Песков отмечал, что заявлений для прессы по итогам встречи двух лидеров не запланировано.

Лукашенко прибыл в Сочи из Минска, где ранее в пятницу принимал собравшихся на саммит премьер-министров стран СНГ, в том числе главу российского кабмина Михаила Мишустина.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Александром Лукашенко предложил ему искупаться.

Лукашенко ответил согласием на инициативу российского главы государства.

«Погода в Сочи — как вы видите. Может можем искупаться?» — предложил Путин.

Лукашенко ответил на предложение: «С удовольствием».

Президент России отметил, что море становится все теплее.

«Думаю, это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи», — сказал Путин. (gazeta.ru)