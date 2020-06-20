Путин поручил продлить до конца лета выплаты медикам за борьбу с COVID-19

«В период эпидемии плечом к плечу со своими старшими коллегами работали более 15 тысяч студентов, ординаторов, аспирантов. Они получили настоящее боевое крещение и проверку на верность будущей профессии», — сказал Путин. Он также поручил правительству предложить конкретные механизмы такого поощрения.

Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что нужно решить вопрос и с выплатой отпускных. По его словам, многие медики откладывают и переносят летний отдых.

«Все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчете отпускных для медицинских работников, при этом независимо от того, когда специалист уйдет в отпуск», — заявил он.