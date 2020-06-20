Путин поручил продлить до конца лета выплаты медикам за борьбу с COVID-19

Все надбавки для медиков, борющихся с коронавирусом, сохранятся в июле и августе, заявил президент Владимир Путин на встрече с медицинскими работниками.
Он добавил, что выплаты за особые условия труда не будут облагаться налогом.
«Мы приняли решение, что все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц, то есть положенные деньги медицинские работники должны получать в полном объеме, без налоговых удержаний, что называется, чистыми», — сказал Путин.
«В период эпидемии плечом к плечу со своими старшими коллегами работали более 15 тысяч студентов, ординаторов, аспирантов. Они получили настоящее боевое крещение и проверку на верность будущей профессии», — сказал Путин. Он также поручил правительству предложить конкретные механизмы такого поощрения.
«Все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчете отпускных для медицинских работников, при этом независимо от того, когда специалист уйдет в отпуск», — заявил он.
Президент поручил правительству держать вопрос о выплатах на постоянном контроле (ria.ru)