Президент РФ Владимир Путин заявил, что выступит с обращением к Федеральному Собранию в начале следующего года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что в 2017 году обращение к Федеральному Собранию также не совпало с календарным годом.

«Динамика событий очень большая, ситуация развивается очень динамично, поэтому сложновато было зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время», — пояснил президент, добавляя, что «мы это сделаем в начале года, безусловно».