Кремль обнародовал информацию о телефонном разговоре лидеров России и Армении.
Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации вокруг Карабаха.
Сообщается, что в ходе обсуждений была подчеркнута важность последовательной реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей между лидерами России, Армении и Азербайджана.
«Также были затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении Кремля.