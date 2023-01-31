Кремль обнародовал информацию о телефонном разговоре лидеров России и Армении.

Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации вокруг Карабаха.

Сообщается, что в ходе обсуждений была подчеркнута важность последовательной реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей между лидерами России, Армении и Азербайджана.

«Также были затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении Кремля.