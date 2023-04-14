Президент России Владимир Путин утвердил закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных.

Теперь подлежащих призыву или мобилизации россиян начнут оповещать о необходимости явки в военкомат не только традиционным способом, но и через «Госуслуги» или заказным письмом. Повестка будет считаться «врученной» через 7 дней после ее появления в личном кабинете. Если же аккаунт отсутствует, а заказным письмом или лично в руки ее передать не удалось, повестка считается врученной автоматически — спустя семь дней после ее появления в специальном реестре.

После этого военнообязанному запретят покидать Россию, а если он не явится в военкомат в течение 20 дней, его объявят уклонистом, лишат возможности водить машину, совершать сделки с недвижимостью, брать кредиты и регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

11 апреля законопроект был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях. Документ был одобрен единогласно, хотя некоторые депутаты признали, что не читали его, поскольку за столь короткое время изучить почти 60 страниц текста было невозможно. 12 апреля закон одобрил Совет Федерации. (moscowtimes.ru)