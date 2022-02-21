Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины – так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Подписание состоялось сразу же после 50-минутного видеообращения Путина к россиянам. В нем президент РФ изложил свое видение истории Украины и России. Обращение было наполнено пропагандистскими штампами (например, что «современная Украина целиком и полностью создана Россией») и, как отметил американский телеканал CNN, «историческими обидами».

Путин поставил подписи под указами «О признании Донецкой народной республики» и «О признании Луганской народной республики» в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР» Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Кроме того, Путин, Пушилин и Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Во время подписания они не произносили речей, не приветствовали друг друга и все сидели за отдельными столами. По оценке телеканала «Дождь», Путин примерно в 20 м от главарей «ДНР» и «ЛНР». (gordonua.com)