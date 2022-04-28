Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудили в четверг по телефону тему обмена между РФ и США, осуществленного накануне на территории Турции, сообщает Агентство Анадолу.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что Путин поблагодарил турецкого коллегу за организацию обмена российского летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида, состоявшегося при координации и надзоре Национальной разведывательной организации Турции (MIT).

Президент Эрдоган в ответ отметил, что участие Турции в процессе обмена является очередным показателем значимости, которую придает Анкара миру, диалогу и сотрудничеству, а также готовности к посредническим усилиям.

Турецкий лидер указал также необходимость сохранения тесных контактов и слаженных действий спецслужб двух стран, что «способствует предотвращению гуманитарных трагедий и формированию атмосферы стабильности в регионе».

Президент Эрдоган отметил, что Анкара готова проявить инициативу и в вопросе прекращения войны между Россией и Украиной и продолжить посредничество во имя мира в Черноморском регионе.

Турецкий лидер выразил надежду на то, что позитивный импульс переговорного процесса в Стамбуле между Киевом и Москвой, приведет в итоге к долгосрочному миру в регионе.

Президент Турции заверил, что Анкара продолжит решительные и искренние шаги по устранению кризиса и восстановлению мира между двумя соседними государствами.