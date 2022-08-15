Россияне активизировали усилия по проведению «референдумов» на захваченных территориях для давления на переговорный процесс. Одновременно российский диктаторо Владимир Путин отправил в Европу «гонцов» выпрашивать перемирие.

Об этом во время эфира с Марком Фейгиным заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. «У них (россиян — УНИАН) сейчас очередной заезд эмиссаров на Запад. При этом очень серьезные люди от самого Владимира Владимировича. Объясняют: «Ну давайте как-то договоримся, потому что уж как-то совсем неприлично получается. Проигрывать как-то совсем не вариант. Путина снимут — это же ужас. Взгляните, кто придет к власти. Это же неизвестно… еще хуже, фашисты. А нам надо туда-сюда. Давайте договариваться по месту». Очевидно, им начинают показывать «красные линии». Вот Запорожская АЭС. Почему сегодня разговор генсека ООН с Шойгу произошел? Шойгу очень долго «петлял» от этого разговора, а сегодня он состоялся. Там же еще Еленовку обсуждали и другие неприятные для них вещи», — заявил Арестович.

По его словам, во время переговоров в Стамбуле в марте россияне были готовы отвести войска на границы 23 февраля. Тогда о переговорах просила именно РФ. Сейчас россияне более настойчиво просят о переговорах.

При этом Арестович признался, что анализирует войну в Украине по опосредованным данным, ведь доступа к государственной тайне у него нет.

(УНИАН)