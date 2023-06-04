Торжественного приема в Кремле по случаю Дня России не будет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет, прием не планируется», — сказал он, не уточнив причины, передает ТАСС.

Вместо этого 12 июня в Кремле Владимир Путин будет вручать государственные премии, сообщал ранее его советник Владимир Толстой.

В последний раз торжественный прием в честь Дня России проходил в 2019 году: мероприятие посетили 1500 человек, включая членов правительства, представителей Совфеда и Госдумы, а также деятелей культуры, науки и искусства, глав диппредставительств и других.

Однако в последние три года прием не проводился. В 2020-2021 годах — из-за пандемии коронавируса, затем началась война в Украине.

Торжественный прием в Кремле был отменен и по случаю Дня Победы 9 мая. На нем Путин обычно встречался с ветеранами.

С мая Москва начала подвергаться налетам беспилотников. В ночь на 3 число два дрона пытались атаковать Кремль, повредив крышу Сенатского дворца. В пресс-службе заявили, что оценивают эти действия как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента».

После этого мэр Москвы запретил запускать в городе любые беспилотники, а на парад Победы перестали пропускать людей с воздушными змеями и воздушными шарами любых размеров. Помимо этого сюжеты о репетициях мероприятия убрали из эфиров госСМИ. Также был отменен «Бессмертный полк».

Новая, более масштабная атака дронов, целившихся по резиденции Путина и особнякам его приближенных на Рублевке, состоялась 30 мая. Минобороны России сообщило о восьми беспилотниках самолетного типа, телеграм-каналы и СМИ — о нескольких десятках.

Путин с большой долей вероятности был в Ново-Огарево во время налета, рассказал Moscow Times близкий к собеседник. По его словам, президента подняла рано утром служба безопасности из-за воздушной угрозы. О том, что глава государства был вынужден проснуться раньше обычного, сообщил и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Через день после этого Путин признался, что спит по-прежнему плохо. «Сплю немного, 6-7 часов. Сегодня, правда, спал гораздо меньше, так получилось», — сказал он на встрече с многодетными семьями. Ранее он потребовал доработать ПВО Москвы, отметив, что системе требуется «уплотнение».