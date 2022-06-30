Президент России Владимир Путин отказался признать, что российская армия нанесла удар по торговому центру в Кременчуге, в результате которого, по данным Киева, 25 человек погибли, десятки были ранены или пропали без вести.

«Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит», — заявил Путин в среду, комментируя взрыв в ТЦ, который лидеры G7 признали военным преступлением России, а президент Украины Владимир Зеленский — актом терроризма.

«Да нет там никакого теракта. Просто так „по полям“ у нас никто не стреляет», — заочно ответил Путин, добавив, что цели ударом выбираются «по результатом разведданных» (цитаты по «Интерфаксу»).

«Ну, прячут же технику, которую особенно Запад доставляет, во всякие ангары, рынки, на заводах, в цехах, где технику ремонтируют, или там приводят в порядок после длительного периода перегонки с той же заграницы», — пояснил президент.

Продолжающаяся четвертый месяц война, которая, по данным западных разведок, принесла России не меньше потери более 20 тысяч человек, по мнению Путина, идет «спокойно и ритмично». «Подгонять под какие-то сроки — это неправильно», — сказал президент.

Конечная цель, по его словам, была обозначена. «Это освобождение Донбасса, защита этих людей, и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Вот и все. <.> Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач на определенном этапе этой боевой работы», — сказал Путин.

Разведка США полагает, что Путин не отказался от идеи захватить большую часть Украины, хотя его армия истощена и едва ли способна выполнить амбициозную задачу, заявила директор Национальной разведки Эврил Хейнс.

Наиболее вероятный сценарий войны, по ее словам, заключается в медленном продвижении России. Альтернативы — это «прорыв» российской армии, либо стабилизации линии фронта Украиной и ее небольшие успехи на херсонском направлении.

Источники «Медузы», близкие к Кремлю и администрации президента, утверждают, что Путин не исключает и повторной попытки захватить Киев.

Украину поддерживает Запад, но в Кремле верят, что эта поддержка не вечна. «Рано или поздно Европе надоест помогать — это и деньги, и производство оружия, которое самим нужнее, — говорит источник „Медузы“. — Ближе к осени надо будет договариваться [с Россией] по газу и нефти к отопительному сезону». (moscowtimes.ru)