Путин официально разрешил использовать ядерное оружие

Глава России Владимир Путин утвердил условия использования ядерного оружия.

Документ был опубликован во вторник, 2 июня, на официальном сайте правовой информации РФ. Решение об использовании оружия будет принимать исключительно президент. Его применение рассматривается как крайняя мера и средство сдерживания в случае угрозы агрессии против России.

Одной из таких угроз будет считаться «наращивание потенциальным противником на сопредельных с РФ и ее союзниками территориях и в прилегающих морских акваториях группировок сил общего назначения, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия».

Также угрозами были определены: