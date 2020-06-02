Путин официально разрешил использовать ядерное оружие

Глава России Владимир Путин утвердил условия использования ядерного оружия.
Документ был опубликован во вторник, 2 июня, на официальном сайте правовой информации РФ. Решение об использовании оружия будет принимать исключительно президент. Его применение рассматривается как крайняя мера и средство сдерживания в случае угрозы агрессии против России.
Одной из таких угроз будет считаться «наращивание потенциальным противником на сопредельных с РФ и ее союзниками территориях и в прилегающих морских акваториях группировок сил общего назначения, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия».
Также угрозами были определены:
- «создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем»;
- «наличие у государств ядерного оружия и (или) других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены против РФ и (или) ее союзников, а также средств доставки этих видов оружия»;
- «неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств его доставки, технологий и оборудования для его изготовления, а также «размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки»;
- «развертывание систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия направленной энергии».