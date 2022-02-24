Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции «по защите Донбасса».

Как передает РИА Новости, об этом он заявил в телеобращении к российскому народу.

Путин заявил, что обстоятельства требуют от России решительных действий. По его словам, «ДНР» и ЛНР» обратились к России с просьбой о помощи, в связи с чем принято решение о проведении специальной военной операции

Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Россия будет стремиться к ее демилитаризации.

«Россия не может чувствовать себя в безопасности и существовать с постоянной угрозой со стороны Киева, а освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо», — заявил Путин, .

В случае вмешательства в ситуацию в Украине извне Россия ответит незамедлительно, отметил Путин.