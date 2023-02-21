Ответственность за войну в Украине «целиком и полностью лежит на западных элитах», заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию во вторник.

«Это Запад развязал войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить», — сказал Путин собравшимся в Гостином дворе.

По словам Путина, брошенная в Украину армия «воюет не с народом Украины». Он, как утверждает президент, «стал заложником киевского режима и западных хозяев, которые оккупировали эту страну».

Россия, по словам Путина, делала все возможное, чтобы решить проблемы мирными средствами: в декабре 2021 года странам НАТО был предложен договор о гарантиях безопасности, который требовал, чтобы блок сжался до границ середины 1990-х годов. Но западные страны отказались, «выпустив джинна из бутылки».

«Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах и, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути дела, чужой», — сказал Путин.

Он добавил, что «Запад использует Украину как таран против России и как полигон».