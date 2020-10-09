Путин обсудил ситуацию на Южном Кавказе с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совбеза сообщил, что хочет обсудить с ними ситуацию на Кавказе, в соседних регионах, передает РИА «Новости».

Сначала глава государства предложил поговорить о ситуации на Дальнем Востоке, об обеспечении интересов России в Дальневосточном регионе и в Юго-Восточной Азии.

«Затем, разумеется, обсудим ситуацию, которая происходит совсем рядом с нашими границами, в том числе на Южном Кавказе», — сказал президент.

Совещание проходило в формате видеоконференции.