Путин обсудил с руководителями Азербайджана и Армении выполнение соглашения по Карабаху

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В заявлении уточняется, что разговоры главы российского государства с иностранными лидерами прошли в понедельник, 23 ноября, и во вторник, 24 ноября.

В ходе разговора Путин обсудил ход выполнения принятых соглашений по стабилизации ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе.

Кроме того, были подведены итоги визита российской межведомственной делегации в Баку и Ереван в субботу, 21 ноября.

Ранее главы России, Азербайджана и Армении заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало возвращение ряда оккупированных районов под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев. (gazeta.ru)