Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном сообщает ТАСС.

Стороны обсудили реализацию трехсторонних заявлений, нормализацию армяно-азербайджанских отношений и другие вопросы.

Никол Пашинян проинформировал президента РФ Владимира Путина о встрече с президентом Азерабайджана на полях Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Пашинян также рассказал Путину о встречах с другими зарубежными партнерами в Мюнхене.

Пашинян и Путин в ходе телефонного разговора также обсудили вопросы практической реализации комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана для обеспечения стабильности и безопасности в регионе и текущую ситуацию на армяно-азербайджанской границе, уточняет пресс-служба.