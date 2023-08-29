Президент РФ Владимир Путин не приедет на похороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который погиб в авиакатастрофе на прошлой неделе.

«Присутствие президента не предусматривается. Конкретно по похоронам мы информацией не располагаем. Все-таки решение на этот счет принимают родные и близкие. Здесь мы не можем что-либо говорить без них», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Приготовления к похоронам Пригожина и других людей, погибших в результате крушения его бизнес-джета, идут одновременно на нескольких кладбищах в Санкт-Петербурге: Серафимовском, Богословском и Северном.

Как пишет «Фонтанка», на Серафимовском кладбище установили рамки и выставили наряд полиции, а рабочие начали мыть асфальт. На подъездах к кладбищу также стоят машины разных силовых ведомств. (moscowtimes.ru)