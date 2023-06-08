Тысячи подтовленных домов в Херсонской области на удостоились личного присутствия президента Владимира Путина. У президента России нет планов посещать зону бедствия в Херсонской области после прорыва плотины Каховской ГЭС, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РБК.

«Доклады постоянно поступают. Группировка там развертывается. Спасатели наши самоотверженно работают», — сказал представитель Кремля.

Ранее в Херсонскую область приехал президент Украины Владимир Зеленский. «В Херсоне посетил переправу, на которой осуществляется эвакуация населения из подтопленных территорий», — написал украинский лидер в своем Telegram-канале. Он поблагодарил спасателей и волонтеров, а также заявил, что сейчас главной задачей является защита жизней людей и помощь им.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку затопило водой. Из региона подтопления эвакуированы тысячи человек. (moscowtimes.ru)