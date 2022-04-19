Президент Российской Федерации Владимир Путин не отказывается от цели уничтожить военно-политическое руководство Украины.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона.

«Я бы не успокаивал наше население и не говорил, что вопрос войны уже решен. Война продолжается. Она будет непростой… Путин не снимает задачу уничтожения нас как государства. Это уничтожение высшего политического руководства нашей страны», — сказал он.

По словам Данилова, оккупанты хотят получить полный контроль над Донецкой и Луганской областями до Пасхи.

Также секретарь СНБО призвал жителей опасных регионов эвакуироваться.

Ранее Данилов заявил, что Россия начала новую фазу своего наступления на востоке Украины. (unian.net)