Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил TACC, что глава РФ не будет присутствовать на похоронах экс-премьера Японии Синдзо Абэ.
Говоря об участии представителей России в церемонии прощания с политиком, Песков заявил: «Путин — нет. Остальное зависит от протокольных правил».
Абэ умер 8 июля в результате покушения. Путин направил cообелезнования матери и жене экс-премьера.
Напомним, похороны Абэ состоятся 12 июля. Сегодня стало известно, что тело привезли в дом его семьи в Токио (aif. ru)