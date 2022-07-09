Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил TACC, что глава РФ не будет присутствовать на похоронах экс-премьера Японии Синдзо Абэ.

Говоря об участии представителей России в церемонии прощания с политиком, Песков заявил: «Путин — нет. Остальное зависит от протокольных правил».

Абэ умер 8 июля в результате покушения. Путин направил cообелезнования матери и жене экс-премьера.

В телеграмме президент охарактеризовал Абэ как выдающегося государственного деятеля и «замечательного человека», отметил его «прекрасные» личные и профессиональные качества. Путин подчеркнул, что Абэ много сделал для развития добрососедских отношений между Японией и Россией.

Напомним, похороны Абэ состоятся 12 июля. Сегодня стало известно, что тело привезли в дом его семьи в Токио (aif. ru)