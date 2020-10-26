Путин назвал выход США из ДРСМД серьезной ошибкой

Президент России Владимир Путин заявил, что выход США из Договора о РСМД является серьезной ошибкой, растут риски развязывания гонки ракетных вооружений.
«Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации», — говорится в заявлении, текст которого приводит пресс-служба Кремля.
В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.(РИА Новости)
| 2020-10-26T17:46:41+04:00 26 октября 2020, 18:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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