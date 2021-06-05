Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы представителей мировых информационных агентств на полях Петербургского мирового экономического форума, заявил, что российско-китайские экономические отношения достигли беспрецедентного уровня.

«Действительно, мы несколько лет назад поставили с председателем Си Цзиньпинем задачу выйти на 100-миллиардный рубеж нашего торгового оборота. Хочу вам сказать, что, вы знаете об этом, мы не только вышли на этот рубеж, но и даже в сложных условиях пандемийного 2020 года мы удержали эту планку, и она составила, небольшой сбой был в торговом обороте, небольшое снижение, но все-таки он составил 104 миллиарда. И я думаю, что мы в ближайшие несколько лет, как и договаривались, к 2024 году мы хотели, то в целом можем выйти и на 200 миллиардов », — заявил Путин. (Газета.Ру)