Цели России в войне против Украины – это «государственная тайна», заявил в личном разговоре со своим давним товарищем по ГДР Маттиасом Варнигом президент РФ Владимир Путин.

О беседе с Путиным на тему идущей войны Варниг, возглавляющий Nord Stream 2 AG (оператор «Северного потока-2»), рассказал немецкому изданию Zeit. По словам бывшего сотрудника «Штази», после начала военных действий он прилетел в Москву, где его принял президент.

«Каковы ваши цели?» – поинтересовался Варниг. «Вы говорите о Донецке и Луганске, в то же время ваши войска хотят взять Киев… Вам нужна Одесса или Харьков, или вся Украина, или даже больше?» – уточнил он свой вопрос.

«Это государственная тайна», – коротко ответил ему Путин. При этом Варниг утверждает, что он пытался дать понять президенту России – ему необходимо завершить военные действия. Но после его ответа почувствовал, что им как двум старым друзьям больше нечего друг другу сказать.

После этого Путин предложил Варнигу, который попал под санкции США за день до начала войны, переехать в Москву. «Приезжайте с семьей в Москву, мы вам здесь что-нибудь найдем», – сказал Путин. Однако Варниг отверг эту идею. По его словам, его не устраивает «жить за высокими стенами». Более того, в России он чувствовал бы себя «потерянным».

Также он признал, что сейчас в Германии он «токсичный» человек – никто не хочет иметь с ним дел, а его банковские счета заморожены. Как отмечает Zeit, Варниг – единственный гражданин Германии, который попал в американский санкционный список из-за деловых связей с Россией. (moscowtimes.ru)