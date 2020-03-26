Путин набирает «коронаочки»

Совершенно неожиданный удар по главному путинскому проекту этого года – блицкригу по обнулению президентского срока и помазанию на вечное царство нанес микроскопический инфекционный агент, называемый коронавирусом из-за своей схожести с солнечной короной.

Подписав в конце года скандальный законопроект о гражданах-инагентах, Владимир Путин одним росчерком пера ограничил деятельность журналистов, видеоблогеров и даже рядовых пользователей социальных сетей. И сразу же после этого приступил к спецоперации по трансферу власти «от Путина к Путину», назначив всенародное голосование на 22 апреля. Однако, как известно, «человек предполагает, а Бог располагает». С оппозицией и с несогласной частью своего электората российский президент в той или иной мере разобрался и уверенно вел страну к следующим двум срокам, но рассказав Богу о своих планах, оказался в легком нокдауне. Господь усмехнулся и вместо короны монарха ниспослал ему, как впрочем, и всему миру, коронавирус. Ну не созывать же народ бить челом в самый разгар заразы, когда все нормальные правители посадили население под домашний арест. Принятие решения об обнулении ранее проведенных сроков на президентском посту еще можно как-то объяснить и электорату, и миру – мол, не мог просто такой мачо отклонить предложение от дамы, да еще первой женщины-космонавта; тем более, что и все буквы закона были соблюдены. Но вот с проведением такого массового мероприятия на всей территории страны с вовлечением всего совершеннолетнего населения в разгар пандемии, когда некоторые страны запретили людям даже собираться больше, чем по двое, был бы перебор. Коллеги не поняли бы.

Вот и пришлось отменять голосование о поправках в Конституцию, то бишь коронацию, на неопределенный срок. Заодно объявил Путин и недельные коронаканикулы для всей страны, а сам отправился в новую больницу в Коммунарке под Москвой, куда свозят всех зараженных. Совсем как Бонапарт, посетивший чумной госпиталь в Яффе, но, в отличие от него, облачившись в полный комплект защитного костюма.

Да, политическое чутье у Путина зашкаливает. Классный повод, чтобы подправить пошатнувшийся после решения об обнулении рейтинг. Еще ни один облачившийся в мантию демократии правитель в мире не подступил так близко ни к короне, ни к коронавирусу. Но ведь остальные не чета ему – он и швец, и жнец, и на дуде игрец, то бишь играючи может оседлать как коня, так и медведя, сесть за штурвал самолета и за руль КамАЗа, а то и нырнуть за амфорами в глубину морской пучины. Прокремлевские издания тут же подхватили новость и стали воспевать смелость президента, единственного из лидеров, решившегося на такой отчаянный визит. Позабыв, кстати, о том, что первым с инспекционной поездкой в зараженный город Ухань приехал в разгар распространения инфекции председатель Си Цзиньпин и ходил там просто в маске, а французский президент Эмманюэль Макрон посещает медицинские учреждения и приют для бездомных вообще без нее. Почему? Да потому что он не хочет выделяться из общей массы, соблюдает рекомендации минздрава Франции, главной из которых является соблюдение безопасной дистанции, тем самым показывает, что он находится в равных условиях со своим народом.

Путин же облачился в скафандр, да еще надел респиратор, будто в Чернобыль заявился, хотя врачи клиники рядом с ним были в обычных масках и защитных очках. Но это мелкие нюансы. В общей массе зритель с восторгом наблюдал за «коронавтом», высоко оценив его мужество и героизм. Но если ситуация в России настолько опасна, что президент надевает костюм наивысшего уровня защиты, то почему в стране не вводится особое или чрезвычайное положение, не объявляется всеобщий карантин, не закрываются школы, вузы и все учреждения на длительный срок, не проводится массовое тестирование населения, а всего лишь объявляются недельные каникулы?

В этом же ряду рассматривается экспертным сообществом направление в Италию российского «гуманитарного конвоя», состоящего якобы из медиков. Как оказалось, почти 80% гуманитарной помощи, направленной Италии для борьбы с распространением коронавируса, оказались «абсолютно ненужными или малополезными» вещами — оборудованием для дезинфекции территорий и другой подобной спецтехники, тогда как Китай отправил в Италию необходимые медицинские маски и аппараты ИВЛ, пишет газета La Stampa. А медики оказались военными с высокими армейскими званиями. Поэтому «жест доброй воли» Кремля в Италии сочли всего лишь политическим и дипломатическим ходом с вытекающими из этого последствиями в будущем для одной из ведущих стран еврозоны и страны-члена НАТО.

Тем более, что сама Россия, ее глубинка не менее нуждается в медицинской помощи. Но отправить сейчас эшелоны с медицинским оборудованием и препаратами в регионы означало бы признание не лучшего состояния медицины в самой России, а вот отправка в Италию – это и жест доброй воли, и гуманитарный акт, и показатель процветания. И рассчитан он на простого европейского обывателя. Совсем как в старые добрые времена было в СССР, когда слово «дефицит» было визитной карточкой страны, но миллиарды утекали в развивающиеся страны, где Москва имела свой интерес.