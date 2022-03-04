Экономические последствия от российского вторжения в Украину будут ощущаться далеко за пределами Украины. Об этом в комментарии BBC заявил председатель Всемирного банка Дэвид Мэлпасс.

Он отметил, что человеческие жизни – «самая большая потеря и самая большая проблема» из возникших из-за российского вторжения, но «есть и огромные экономические проблемы, которые будут ощущаться далеко за пределами Украины».

«Война в Украине происходит в плохое время, потому что мировая инфляция и без того на очень высоком уровне», – заявил он.

В частности, глава ВБ подчеркнул, что дорожают энергоносители и продовольствие. Кроме того, Украина и РФ являются крупными производителями зерна и двумя крупнейшими мировыми экспортерами подсолнечного масла.

«Быстро решить вопрос с потерей этих поставок просто невозможно, и это будет дополнительно давить на цены», – заявил Мэлпасс.

Также проблемой для Европы является потеря российских энергоносителей, так как европейские правительства «не считались с альтернативами, которые позволили бы иметь достаточно электричества».

Мэлпасс заключил, что со временем европейцы перейдут на альтернативные источники топлива, а президент РФ Владимир Путин «может навсегда потерять целые рынки», что лишит его значительной доли доходов на финансирование агрессии и значительно ухудшит жизнь рядовых россиян. (gordonua.com)