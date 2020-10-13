Путин и принц Аль Сауд договорились о совместной работе в ОПЕК+

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, состоявшемся по инициативе саудовской стороны, обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе совместной работы в формате «ОПЕК+». Об этом сообщила пресс-служба Кремля во вторник, передает ТАСС.

«Дана позитивная оценка достигнутому уровню двусторонних отношений, выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-саудовского сотрудничества в различных областях. Проведен обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на мировых рынках энергоносителей. Подчеркнута важность продолжения совместной работы, в том числе в формате «ОПЕК+», — говорится в сообщении.