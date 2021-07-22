Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что переговоры прошли по инициативе армянской стороны. Стороны обсудили актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других областях.

«Обсуждена ситуация вокруг Карабаха. Затрагивалась также тематика разблокирования транспортных и экономических связей в регионе», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что стороны договорились о дальнейших контактах на различных уровнях. (gazeta.ru)