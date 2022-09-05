Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном урегулирование в Карабахе, сообщил в понедельник журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, «Россия продолжает всемерное содействие в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе трехсторонних договоренностей лидеров… Российский миротворческий контингент обеспечивает безопасность в регионе».

Путин и Пашинян обсудят также ключевые аспекты российско-армянских отношений, добавил Ушаков.