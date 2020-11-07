Путин и Макрон провели телефонный разговор

Российский президент Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном, сообщается на сайте Кремля. Как уточняется, разговор состоялся по инициативе французской стороны.

После недавних терактов во Франции президенты двух стран выразили решимость в борьбе с терроризмом во всех его проявлениях.

Кроме того, Путин и Макрон выразили серьёзную озабоченность из-за продолжающихся боестолкновений в Нагорном Карабахе, а также в связи с активным вовлечением в этот конфликт экстремистов из Ливии и Сирии.

Отмечается, что глава РФ подробно рассказал своему французскому коллеге о предпринимаемых Россией мерах для скорейшего прекращения огня в регионе и возобновления переговоров.

Стороны обменялись мнениями по проблематике внутриукраинского урегулирования и ситуации в Ливии, а также рассмотрели вопросы сотрудничества в различных областях, в том числе в борьбе с пандемией коронавируса. В частности, речь шла о налаживании связей между профильными структурами двух стран в области разработки и производства вакцин.

Ранее сообщалось, что российский президент обсудил с аргентинским лидером Альберто Фернандесом перспективы использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» (aif.ru)