Путин и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор по ситуации в Нагорном Карабахе. Разговор состоялся по инициативе Парижа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Обстоятельно обсуждено резкое обострение обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта», — заявили в пресс-службе.

Так, обе стороны подчеркнули безальтернативность дипломатического решения конфликта и выразили серьезную озабоченность продолжением широкомасштабных боевых действий.

Путин и Макрон также призвали Ереван и Баку срочно прекратить огонь и вернуться к переговорам.

Кроме того, лидеры двух стран договорились выработать конкретные параметры взаимодействия для стабилизации обстановки в регионе, прежде всего в рамках Минской группы ОБСЕ.