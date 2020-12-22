Путин и Макрон обсудили Карабах

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что президенты обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Путин подчеркнул, что обстановка в регионе стабилизируется.

«Обстоятельно рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Президент России подчеркнул, что обстановка в регионе стабилизируется, а договоренности, зафиксированные в заявлении президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября – в целом последовательно выполняются. Отмечена успешная работа российских миротворцев, обеспечивающих по просьбе Баку и Еревана режим прекращения огня и безопасность гражданского населения», — говорится в сообщении.

«Подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в частности, в рамках Минской группы ОБСЕ», — отмечается в сообщении.