Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Беларуси и России, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Речь шла о ситуации вокруг Беларуси и России, а также о графике совместной работы и предстоящих встреч», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также рассказал, что в ходе беседы президенты обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе и обговорили предстоящий график контактов на различном уровне.