Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в день 30-летия установления дипломатических отношений между странами начали переговоры в Константиновском Дворце в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также продвижения интеграционных процессов.

Cтороны в настоящее время обсуждают ситуацию с удобрениями и поставками их на мировой рынок.

В Кремле сообщали, что Лукашенко на этой неделе прибыл с визитом в Россию, 23–24 июня проходили его неформальные переговоры с Путиным — в резиденции в Завидово.