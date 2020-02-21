Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
Как сообщили в Кремле, российский лидер выразил серьезную обеспокоенность агрессивными действиями экстремистских группировок в регионе, а также заявил о необходимости безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.
Помимо этого, Путин и Эрдоган подтвердили, что интенсивные контакты между военными двух стран продолжатся, а также договорились об активизации межведомственных консультаций по Идлибу для снижения там напряженности.
Помимо этого, Эрдоган отметил, что урегулирование в Идлибе должно проходить на основе полного выполнения Сочинского соглашения.
Также два лидера подтвердили приверженность всем ранее достигнутым договоренностям по Сирии, добавили в администрации Эрдогана.(РИА Новости)