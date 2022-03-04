Президент России Владимир Путин призвал соседние страны не нагнетать и не ухудшать отношений с Российской Федерацией. Соответствующее заявление глава государства сделал на церемонии поднятия флага нового парома «Маршал Рокоссовский» 4 марта, передает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть еще раз, у нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. И им бы тоже посоветовал не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше», — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, отказ иностранных партнеров от совместных с Россией проектов наносит ущерб, но поставленные задачи будут выполнены.