Мусульманская религия является неотъемлемой частью истории и культуры России, и российские власти регулярно отмечают вклад ислама в развитие страны. Еще в 2013 году президент России Владимир Путин заявил, что ислам – это яркий элемент российского культурного кода, неотъемлемая, органичная часть российской истории.

В 2017 году Путин на саммите БРИКС в китайском Сямэне во время встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси высказался в поддержку этнической группы рохинджа, исповедующей ислам, которую притесняют буддисты Мьянмы. Путин и ас-Сиси осудили «любые проявления насилия, от кого бы они ни исходили и против кого бы ни были направлены, в том числе против мусульман». Во время ежегодной пресс-конференции в 2021 году Путин, говоря о публикации во французском журнале «Шарли Эбдо» оскорбительных карикатур в адрес пророка Мухаммеда, сказал, что это надругательство над чувствами верующих и нарушение свободы вероисповедания.

При этом, осуждая притеснения мусульман в разных странах, президент России не упоминает многочисленные факты подобного отношения к исламу в своей стране. Вот недавний пример: 14 июля в подмосковном городе Дзержинске сотрудники полиции пришли в мечеть для проверки документов во время совершения верующими пятничного намаза.

Из-за того, что полицейские зашли в мечеть с оружием и в обуви между ними и верующими произошла словесная перепалка. Ранее, 7 июля, сотрудники ОМОН во время пятничного намаза пришли в молельный дом, расположенный в многоэтажке подмосковного города Котельники. Как передает издание golosislama.com , силовики хотели вывести всех прихожан из помещения, но не смогли это сделать, и поэтому они распылили слезоточивый газ.

Дело дошло до того, что мусульманская община городского округа Котельники Московской области в видеообращении к президенту России Владимиру Путину попросила защиту от произвола, которому верующие подвергаются в результате рейдов ОМОН во время пятничных намазов. В опубликованном 10 июля в соцсетях трехминутном видеообращении мусульманской общины говорится, что сотрудники ОМОН во время пятничного намаза вошли в помещение, топтались в обуви по коврам, вели себя вызывающе, оскорбляли прихожан, среди которых большинство – граждане России. Авторы обращения призвали Путина вмешаться в ситуацию и принять жесткие меры.

Духовное управление мусульман Московской области осудило действия силовиков и пообещало направить заявления по поводу рейда в прокуратуру, подчеркнув, что община — зарегистрированная Минюстом местная религиозная организация и арендует помещение на законных основаниях.

Между тем, полицейские рейды в Котельниках начались после видеообращения местных жителей к президенту России Владимиру Путину. Они утверждали, что мечеть в жилом здании по документам оформлена как культурный центр, но там проводятся молитвы и скапливается большое количество мусульман.

Дело в том, что в корне данной проблемы находится недостаточное количество мечетей и исламских центров в России. Прежде всего, речь идет о регионах нетрадиционного проживания мусульман, в том числе, крупных мегаполисах. В таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, количество мечетей и их вместимость не отвечает потребностям городских мусульманских общин. В Москве функционируют четыре мечети на проживающих более двух миллионов мусульман, в Санкт-Петербурге — две мечети на проживающих более 1,5 миллиона мусульман, в Краснодаре нет ни одной мечети для проживающих более трехсот тысяч мусульман.

В Ростове-на-Дону историческое здание бывшей Соборной мечети, построенное в начале XX века на пожертвования мусульман, передали детской джазовой школе. Сейчас в городе действует только одна мечеть, но она давно не вмещает всех желающих помолиться — многим приходится совершать намаз на улице.

Эта ситуация не только препятствует реализации религиозных прав мусульман, проживающих постоянно или временно на территории России, но и создает проблемы и дополнительную напряженность в межобщинных отношениях в местах размещения религиозных объектов в условиях значительного скопления числа верующих, особенно в праздничные дни.

К слову, проживающие в Москве азербайджанцы-шииты также не имеют свою мечеть. С 1999 года у них была мечеть «Иман» в культурном центре «Ярдям» в Отрадном. Культурный центр был оформлен как собственность на имя Рашита Баязитова, который в январе 2019 года закрыл мечеть. С того момента у азербайджанцев-шиитов нет помещения для совершения намаза. Власти обещают решить эту проблему в 2024 году, когда в Новой Москве завершится строительство межконфессионального храма с отдельным помещением для шиитской общины.

В России нет точной статистики того, сколько мусульман проживает в этой стране. Лидеры мусульманских организаций называют число до двадцати миллионов человек. Это довольно большая часть населения России и, несмотря на многочисленные заявления Путина об уважении к исламу, последние события опять наглядно показывают, что российских мусульман рассматривают не как равноправных граждан своей страны, а как бесправное и враждебное ей сообщество…