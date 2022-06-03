Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет препятствовать вывозу зерна с Украины. Он предложил сделать это через оккупированные Россией порты Мариуполя и Бердянска, порты, контролируемые Украиной и по железной дороге через Румынию, Польшу и Беларусь.

Он заявил, что гарантирует проход украинских судов с зерном из черноморских портов Украины в случае, если Киев расчистит фарватер от мин. По его словам, Москва обещает не использовать это для наступления военных. Политик отрицает, что ситуация на продовольственном рынке ухудшилась из-за России, заявив, что негативная динамика началась ещё до войны.

Россия и Украина входят в пятёрку крупнейших производителей зерна в мире. После начала вторжения российской армии в Украину цены на продовольствие стали резко подниматься. Подъём цен на зерно и на топливо сказывается на цены на любой еде. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял в мае, что голодная смерть на фоне войны грозит 49 миллионам жителей 43 стран мира.

ООН призвала Россию позволить вывезти зерно из российских портов. Эта тема обсуждалась на переговорах Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. (svoboda.org)