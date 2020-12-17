Путин еще не решил, будет ли он баллотироваться в 2024 году

Президент России Владимир Путин заявил, что еще не решил, будет ли он снова баллотироваться на новый срок на высший государственный пост. В ходе итоговой пресс-конференции в четверг, 17 декабря, на соответствующий вопрос журналиста он заявил: «Я для себя еще не принял решение — пойду я, не пойду на выборы в 2024 году».

В то же время глава государства попытался оправдать внесенные в Конституцию РФ изменения, которые дают ему такую возможность. «У меня есть одно универсальное правило — отвечая на этот вопрос, нужно понимать: пойдет то, что мы делаем, на благо страны, или нет. Если не пойдет, то не стоило, а если пойдет, то стоит делать», — добавил он. (DW)