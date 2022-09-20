«Армения — наш близкий друг и стратегический союзник».

Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время встречи с новоназначенными послами, среди которых был и новый посол Армении Вагаршак Арутюнян.

«На нынешний год приходится сразу два знаковых юбилея – 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами и 25-летие подписания основополагающего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Россия и Армения поддерживают интенсивный политический диалог. Только в нынешнем году мы с Николом Пашиняном (премьер-министр Армении) встречались трижды, в том числе совсем недавно во Владивостоке на Восточном экономическом форуме», — отметил он.