Украина и Польша проиграли схватку вокруг строительства «Северного потока-2». Об этом в своем Twitter написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что полностью завершена укладка первой нитки «Северного потока-2». Сенатор подчеркнул, что проект уже не остановить, «в Киеве и Варшаве могут сушить весла». Игра еще не окончена, но схватка вокруг сооружения потока, судя по всему, ими проиграна, написал Пушков.

В своем Telegram- канале сенатор также заявил об отчаянии, бешенстве и трауре в Польше, Литве и на Украине. По мнению Пушкова, теперь в столицах этих стран дружно предаются скорби, осуждают США и «вынашивают планы мести, которым, скорее всего, не суждено будет сбыться (rg.ru).