Пушкин, коронавирус и Эльман Насиров: спасите наши уши!

Депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров является обладателем редкой, но набирающей популярность профессии. Он — политолог-юморист. Вся страна до сих пор угорает с его известного утверждения о том, что армянские солдаты вынуждены ходить в своих окопах согнувшись. Вроде как хотел тогда этот обладатель мандата продемонстрировать силу и мощь нашей армии. Но, как у пересидевшего на заочных курсах ораторского искусства и искусства полемики имени Виктора Черномырдина, у него получилось, как всегда, хотя хотел он, как лучше.

Очередной сольный номер, для которого больше подходила бы театральная сцена, Эльман муаллим продемонстрировал в эфире одного из отечественных телеканалов. Решился азербайджанский парламентарий пуститься в поиски союзника коронавируса. Зачем ему это надо, в условиях, когда наша страна объявила себя внеблоковой? Как поиски союзника коронавируса укрепят авторитет Азербайджана на внешнеполитической арене, есть ли вообще в этом смысл, в условиях, когда даже в ОДКБ, где наша страна не членствует, ее авторитет выше, чем Армении, которая состоит в рядах Организации?!

А главное — что дадут эти поиски, этот бег за горизонтом тем гражданам республики, интересы которых представляет Эльман Насиров в Милли Меджлисе? Сложно сказать. Особенно, если учитывать то, что этот политолог-юморист порадовал слушателей сообщением о нахождении союзника коронавируса. Им оказалась Армения. Да, наш парламентарий так и сказал: «Если бы у коронавируса был язык, он бы признал, что его союзником является Армения». В этой фразе чувствовалась тоска Эльман муаллима по диалогу с коронавирусом и его способность предугадывать содержание речей COVID-19.

С такими способностями ему не в ММ, а в ВОЗ нужно работать. Переводчиком, с языка коронавируса на любой иной. Но то — в перспективе. А пока, важно понять, стоит ли ожидать провокаций на границе и со стороны коронавируса, который, как выясняется, союзничает с РА? Ведь мало гражданам Азербайджана того, что их лишили лета, приговорив к сидению дома до 31 августа, так тут еще и парламентарий с какими-то смутными намеками выступает. Тот самый, замечу, которого не было видно в Товузе все эти дни.

Ганира Пашаева, коллега господина Насирова по ММ, там была. Все ее там видели. Куча политологов и журналистов там была. А его, специалиста по хождению в окопах, там не было. В принципе, логично. Зачем Эльман муаллиму соваться туда, где реально стреляют. Там ведь одной порчей штанов не отделаешься. Там можно так обделаться испугом, что потом даже в здание ММ согнувшись заходить будешь, по-пластунски пробираясь к своему креслу. Так что, проще искать союзников коронавируса, сидя в студии телеканала, в Баку.

Теперь, после сообщения миру о находке господина Насирова, осталось дождаться от него предложения ввести санкции против коронавируса за поддержку государства-оккупанта. Надо напомнить коронавирусу про четыре резолюции ООН, которые РА игнорирует, про главенство принципа территориальной целостности над принципом права наций на самоопределение. В идеале, учитывая то, что коронавирус проник и на оккупированные Арменией территории Азербайджана, его следовало бы внести в черный список МИД нашей страны, запретив посещение нашего государства. Но он, этакий мерзавец, просачивается везде и всюду, невзирая на запреты. С другой стороны, а чего еще ожидать союзника Армении?!

Продолжая свою неординарную мысль, Эльман муаллим решил блеснуть глубинными знаниями творчества Александра Сергеевича Пушкина. Нет, до анализа всего творчества великого русского поэта дело не дошло. И до цитирования попавших в свое время под цензуру эпиграмм Пушкина, тоже. Жаль, конечно. Ведь, он, Пушкин, а не Эльман Насиров, писал очень остро. Например, про то, что «иной имел мою Аглаю за свой мундир и черный ус». Или, «у Кларисы денег мало, ты богат — иди к венцу». В конце концов, можно было бы вспомнить и про «оставь, о Лезбия, лампаду, близ ложа тихого любви».

Но, тут ведь, допускаю, пришлось бы объяснять политологу-юмористу, кто такие, эти Аглая, Клариса и Лезбия, уточнив, что они не состоят в рядах правящей партии или в рядах радикальной оппозиции. Господин Насиров, как известно, не только опытный политолог-юморист, но и блестящий коньюнктурщик и ему важно заранее знать, не попадет ли он камнем критики не в тот огород. Отсюда, собственно говоря, и результаты всех его исследований. То тебе пригнувшиеся в окопах армяне, то коронавирус — союзник РА.

В общем, из положительного, узнали мы, что Эльман муаллим слышал про фразу Пушкина «Ты трус, ты раб, ты армянин!». При этом не факт, что господин Насиров читал всю поэму «Тазит», не говоря уже обо всем Пушкине. Ведь, поэт не раз обращался к армянской теме в своих произведениях. К примеру, в стихотворении «Черная шаль» есть строчка: «В покой отдаленный вхожу я один, неверную деву лобзал армянин». Целуемая, к сведению меджлисмена, была не армянкой, а гречанкой. Так, на всякий случай, уточняю. Вдруг и ее Эльман муаллим запишет в союзники Армении.

Что до фразы из поэмы «Тазит», то и ее Насиров умудрился трактовать весьма вольно. У Эльман муаллима вышло так, что слово «раб» было заменено на мерзавец или подонок. Чего уж там мелочиться! Заявил бы сразу, что Пушкин писал: в «Тазите»: «Ты ограш, ты вор, ты армянин». С последующим объяснением русскоязычной публике, как переводится это азербайджанское слово. Приписал же Насиров Пушкину слова: «Ты коронавирус, ты армянин». Орел? Нет? Иная птица? Судите сами. Но возникает всего один вопрос. Если армяне, все поголовно, трусы и рабы, то кто мы, которые три десятка лет не можем вернуть 20% оккупированных ими территорий? Это я к тому, что очень многим нашим говорунам лучше держать язык за зубами, чтобы дурь их за версту видна не была.