«ПСЖ» все еще мечтает о Месси

«ПСЖ» готов подписать контракт с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, который этим летом станет свободным агентом, сообщает журналист бразильского издания TNT Sports Марсело Бехлер.

По данным источника, во французском клубе уверены: тот факт, что у клуба выстроен более сильный спортивный проект, убедит Месси покинуть «Барселону» и перейти в «ПСЖ». Руководство парижан смотрит на ситуацию крайне оптимистично.

Как утверждается, игроки французского клуба знают о готовящемся переходе и рады тому, что уже со следующего сезона Месси не будет их соперником.

Стоит отметить, что Бехлер живет и работает в Барселоне. Именно он первым сообщил о переходе форварда Неймара в «ПСЖ» летом 2017 года. (sports.ru)

| 2021-03-12T19:48:20+04:00 12 марта 2021, 21:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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