Французский «ПСЖ» не будет продлевать контракт с аргентинцем Лионелем Месси, передает L’Equipe.

Отмечается, что одной из причин такого решения является самовольный отъезд аргентинца в Саудовскую Аравию после проигранного матча Лиги 1 с «Лорьяном» (1:3).

Соглашение игрока с клубом истекает в конце сезона.

В СМИ уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси из «ПСЖ» в каталонскую «Барселону». Он поддерживает контакт с главным тренером команды Хави. Контракт аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до июня 2023 года. Сообщалось, что игроки «Барсы» поддержали в разговоре с наставником возможное возвращение Месси.