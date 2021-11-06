Наверное, в самом армянском обществе эти слова сразу переставили бы местами. Да, речь идет о двух словах: падение и взлет…

В плане чисто политической карьеры они были бы правы. Взлет в карьере экс-президента Тер-Петросяна произошел именно на волне авантюристского карабахского движения – именно в годы правления Левона были захвачены районы не только Нагорного, но и равнинного Карабаха.

Но заблуждаются не только отдельные люди, но иногда общества в целом.

Нам же кажется, что взлет Тер-Петросяна как политика начался тогда, когда он написал свою известную статью, где явным образом предсказал последующую эволюцию карабахского процесса.

То, что он сперва стал лидером Армянского общенационального движения и президентом Армении, в целом была авантюрой – атмосфера тех лет была такая, что, в принципе, любой проходимец мог бы на волне всеобщего популизма стать если уж не лидером, то заметным человеком. Нам помнится, что даже в те годы в Армении были люди, которые старались, как говорится, плыть против течения, не кричать популистские лозунги, а объяснить народу все детали предстоящих политических реалий.

Тогда среди этих людей не было Тер-Петросяна. Тогда он был любимцем и кумиром обезумившей массы. Прозрение настигло его позже.

Есть такая поговорка, что лучше поздно, чем никогда. Так Тер-Петросян отказался даже от президентства. На днях же СМИ сообщили о его секретном письме армянскому руководству в 2015–м году. Конечно, мы точно не знаем, было ли такое письмо или нет. Если даже его не было бы, все равно, это не умаляло бы роль экс-президента в процессе осмысления карабахского процесса армянским обществом. Потому, что накануне последних парламентских выборов Тер-Петросян вновь попытался отрезвить свой народ…

Теперь ни для кого не секрет, что экс-президент предвидел дальнейший ход последующих событий. Надо сказать, что в глазах у одних людей это обстоятельство возвеличивает его, других же, наоборот, приуменьшает.

Например, во время последних парламентских выборов лагерь, возглавляемый Левоном Тер-Петросяном, почти ничего не добился. Наверное, люди не прощают ему прошлое – когда вся эта карабахская затея только-только начиналась. Осознать себя всего лишь марионетками тяжелый удел…

Но мы вновь повторяем старую мудрость: лучше поздно, чем никогда. Теперь самый решающий момент карабахского процесса. СМИ сообщали, что 9 ноября состоится встреча азербайджанского и армянского лидеров. Но официальные источники пока хранят молчание. Если даже такое согласие на самом дело имело место, все равно, это не значит, что оно состоится, потому что армяне не раз срывали важные дипломатические контакты…

В любом случае, будем ждать. Сейчас у армян нет иного выхода, чем подписать наконец-то долгожданный мирный договор. Да, они могут искусственно затягивать процесс. Но что это им даст? Они, наконец-то, должны понять, что в их распоряжении нет еще тридцати лет.

Поэтому пусть прислушиваются к советам своего экс-президента, который на личном опыте убедился, что у такой политики нет будущего…

Недовольные крикуны, как Кочарян или Саргсян, всегда найдутся. Им самим повезло, что Вторая Карабахская Война не застала их во власти, иначе капитуляционный акт пришлось бы подписывать именно этим персонам. Да, теперь они «герои». Ведь в годы их правления Азербайджан «не смог» вернуть свои оккупированные территории! Но еще раз повторяем: им всего лишь повезло.

Плюс, во время известных апрельских боев 2016 года азербайджанская армия в течение двух-трех дней разгромила миф об «армянской военной машине». Тогда армян от позорной капитуляции спасла Москва, которая в отличие от 90-х годов прошлого века, на этот раз продемонстрировала относительный нейтралитет…