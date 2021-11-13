В Дербенте началась реконструкция здания Азербайджанского государственного драматического театра. Как сообщил # заслуженный работник культуры Республики Дагестан, директор Азербайджанского государственного драматического театра города Дербент Фирдоуси Аскеров, реконструкционные работы начались в октябре текущего года.

«В 2002 году нам под театр передали кинотеатр «Родина». Там начались строительные работы. Был построен каркас и административный корпус, однако строительство в 2008 году приостановили. Сейчас же началась реконструкция здания, в рамках которой остался только фасад от бывшего кинотеатра. Работы планируется завершить к концу 2022 года», — сообщил он.

По словам директора, на реконструкционные работы выделено около 400 миллионов рублей.

«Несмотря на реконструкционные работы, театральная труппа репетирует и проводит спектакли в другом помещении. Наш театр гастролировал в Азербайджане на протяжении 25 лет. К сожалению, с 2020 года наши гастроли в Азербайджан были приостановлены из-за пандемии COVID-2019. Министерство культуры Азербайджана нам оказывает сильную поддержку. Недавно я обратился к ним для отправки нам актеров. Наш театр испытывает недостаток актеров», — отметил Ф.Аскеров.

Он также сообщил, что без Азербайджанского государственного драматического театра не проходит ни одно культурное мероприятие в Дагестане. «Проживающие в России азербайджанцы должны постараться сохранить наш театр. К сожалению, наша диаспора не приглашает театр с гастролями и выездами по России. Это случилось только один раз — В 2017 году нас пригласили в Оренбург», — сказал Ф.Аскеров.

В конце беседы он отметил, что Азербайджанский государственный драматический театр в Дербенте был создан в 1898 году, а в 1904 году получил статус государственного театра. «В те годы он назывался Азербайджанский музыкальный драматический театр. Надеюсь, что после реконструкции здания к названию нашего театра добавят еще и слово «музыкальный». Мы также намерены поднять вопрос о том, чтобы наш театр носил имя выдающегося композитора Узеира Гаджибекова», — подчеркнул он.