Провокации в Эгейском море не принесут пользы Греции

Вопреки усилиям Анкары по укреплению атмосферы добрососедства и сдержанность турецкой стороны, в последние дни в Эгейском регионе участились провокации, что не поддается никакому объяснению. Об этом заявил в воскресенье министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Агентство Анадолу.

Глава оборонного ведомства в сопровождении командующих родами войск посетил расположение командования авиабазы ВМС Турции в районе Искендерун, а также взошел на борт фрегата «Барбарос» (TCG Barbaros), задействованного в операции «Щит Средиземного моря».

Акар назвал действия греческой стороны в Эгейском море провокацией. «Мы выступаем за диалог и взаимопонимание, однако налицо серьезные провокации, которые не принесут зачинщикам никакой пользы», — сказал турецкий министр.

Глава оборонного ведомства Турции обратился в режиме видеоконференции к капитанам военных судов, выполняющих задачи в акватории Средиземного, Эгейского и Черного морей.

«В восточной части Средиземного моря, турецкая армия стоит на страже не только интересов Турции, но турецкой общины Кипра. Любая инициатива, игнорирующая интересы Анкары в Средиземноморье и Эгейском море, обречена на провал», — сказал турецкий министр.

Акар подчеркнул готовность Анкары к защите национальных интересов в морской зоне.