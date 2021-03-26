Процесс вакцинации в Турции может завершиться в начале лета

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что процесс вакцинации от коронавирусной инфекции в стране завершится в мае-июне текущего года.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил турецкий лидер в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле.

«Мы ждем из Китая 50 миллионов доз вакцины. Из Германии доставлено 1,5 млн доз вакцины BioNTech. Продолжаются переговоры и с российской стороной. Как только вакцина прибудет и из России, ситуация в стране еще более улучшится», — сказал Эрдоган.