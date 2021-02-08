Процесс импичмента Трампа в Сенате не интересует Байдена

Президент США Джо Байден не станет уделять много внимания процессу в Сенате Конгресса США по импичменту в отношении бывшего американского лидера Дональда Трампа, а вместо этого сосредоточится на своей собственной повестке. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.

«Я думаю, что из его графика и его планов становится ясно, что в течение этой недели он не станет проводить слишком много времени, наблюдая за разбирательством, если вообще будет», — сказала она.

По словам Псаки, вместо этого президент сосредоточится на предложенном им плане мер по стимулированию экономики в условиях коронавируса. «Он будет оставаться в тесном контакте со спикером [Палаты представителей Конгресса Нэнси] Пелоси, лидером [демократического большинства в Сенате Конгресса Чаком] Шумером и рядом официальных лиц на [Капитолийском] холме по поводу своего плана. И именно этого они от него хотят: чтобы он оставался сосредоточен на этом», — пояснила пресс-секретарь.

По ее словам, у Байдена нет конкретных предпочтений по поводу того, как именно проводить процесс импичмента, в том числе и в отношении каких-либо временных рамок. «Он оставит вопросы темпов, процесса и механизмов разбирательства в рамках импичмента членам Конгресса», — подчеркнула Псаки. (ТАСС)