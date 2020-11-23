Против Сейрана Оганяна выдвинуто обвинение еще по одной статье

Военная прокуратура Азербайджана выдвинула обвинение против бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна еще по одной статье.

В связи с уголовным делом, расследуемым в Военной прокуратуре Азербайджанской Республики было принято решение о привлечении к ответственности в качестве обвиняемого Оганяна Сейрана Мушеговича по статьям УК Азербайджанской Республики 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) и Военная прокуратура обратилась с соответствующим представлением в Бакинский военный суд для избрания в его отношении меры пресечения в виде ареста, как известно, представление было удовлетворено.

Решением Бакинского военного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде заочного ареста на 4 месяца со дня задержания.

Военная прокуратура Азербайджанской Республики приняла решение об объявлении С.Оганяна в розыск, для исполнения решение было направлено в Главное управление уголовного розыска Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики и Национальное центральное бюро Интерпола в Азербайджанской Республике.

| 2020-11-23T20:01:18+04:00 23 ноября 2020, 21:14|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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