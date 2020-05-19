Против главы муниципалитета Стамбула завели 27 дел

Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу обвинил правительство в политическом преследовании на основании 27 расследований, инициированных против него на прошлой неделе. Об этом сообщает Tele1.

Напомним, что согласно данным турецких СМИ, Министерство внутренних дел начало 27 расследований в отношении деятельности Имамоглу за время его пребывания в должности мэра района Бейликдюзю в 2014-2019 годах.

В ходе расследований специальная команда МВД изучит деятельность муниципалитета Бейликдюзю во время руководства Имамоглу от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), отмечает Sözcü.

«Процесс продолжается, но эти расследования носят скорее политический, чем юридический или административный характер. Мне дали отчёты экспертов в данной области и попросили заявить о моей защите. К сожалению, моё право на защиту ограничено», — сказал Имамогу.

По словам оппозиционного политика, расследования были инициированы, когда он выдвинул свою кандидатуру на пост мэра в Стамбуле, но тогда они так и не принесли результатов.

Власти предприняли вторую попытку после того, как он выиграл выборы в Стамбуле и «в течение шести месяцев изучали десятки тысяч документов и 10 тыс. 451 транзакций», отметил мэр от НРП.

Имамоглу указал на ряд проблем, связанных с расследованиями, в том числе на сделки, совершенные 20 мая 2019 года, когда он не являлся ни мэром Бейликдюзю, ни мэром Стамбула.

«Что касается расследований по тендерным сделкам, то я нахожусь под следствием как лицо, передавшее полномочия, поскольку я не распоряжаюсь расходами или тендерами. Я оставляю этот вопрос на усмотрение народа», — заявил он.

Оппозиционный мэр крупнейшего города Турции также оказался фигурантом расследования, начатого МВД 18 апреля в связи с его муниципальными кампаниями по оказанию помощи во время пандемии коронавируса. (МК-Турция)